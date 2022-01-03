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Uygulamalı su altı tedavisi dersi

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, teknik gezilerine devam ediyor.


Yalova Üniversitesi Altınova MYO Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, "hiperbarik sistemler ve tedavi" dersini, Türkiye'nin nadir işletmelerinden birisinde yaptı. Öğrenciler, dersin sorumlusu Öğr. Gör. Su Altı Hekimi Savaş İlgezdi eşliğinde Yalova'nın Taşköprü Beldesi Sanayi Sitesi'ndeki basınç odası imalathanesine teknik gezi düzenledi. Türkiye'nin sayılı iş garantili okullarından olan Altınova Meslek Yüksek Okulunun her geçen yıl daha iyi seviyelere geliyor. MYO Müdürü Hakan Kahramaner, “Okulumuzda öğrencilerimize alanının en iyi eğitimini vermenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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