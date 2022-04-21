Vali Erol, AFAD Acil Mobil Uygulamasının önemine dikkati çekti

Erol, İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen uygulamanın farkındalığı artırmayı amaçladığını ifade etti. Uygulama ile GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesini de hedeflendiğini belirten Erol, “Bakanlığımız tarafından geliştirilen ve bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak başvuracağı bir uygulama olan AFAD Acil Mobil Uygulaması vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Bir afet öncesinde ve sonrasında vatandaşlarımızın doğru davranış sergilemesi hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede geliştirilen AFAD Acil uygulaması ile bir afet anında vatandaşlarımız tek tuşla birçok yetkiliye ve bilgiye ulaşabilecektir” diye konuştu.

AFAD Acil Mobil Uygulaması IOS ve Android kullanıcıları tarafından, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor.