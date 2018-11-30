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Vali Erol muhtarlarla yemekte bir araya geldi

Muhtarlarla bir araya gelen Yalova Valisi Muammer Erol, “Muhtarlar devletimizin gören gözü, tutan elidir” dedi.


Yalova Valisi Muammer Erol, merkez, ilçe, köy ve mahalle muhtarlarıyla, Uygulama Oteli'nde yemekli toplantı düzenledi. Akşam yemeğinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Erol, “Muhtarlar devletimizin gören gözü, tutan elidir. Muhtarlarımız devletle milletin birleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Toplantımızın hayırlara vesile olup, güzel hizmetlerin başlangıcı olmasını diliyorum” dedi.


Yemek boyunca muhtarlarla sohbet eden Vali Erol, muhtarların taleplerini dinleyerek çözümü için bizzat takipçisi olacağını dile getirdi.

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