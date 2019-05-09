Validen yılın sürücüleri ve trafik görevlilerine ödül

Yalova'da trafik haftası sebebiyle trafik ekipleri tarafından 4 bin 651 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Aşrıca hafta sebebiyle seçilen yılın sürücüleri ile yılın trafik görevlileri de valilik tarafından ödüllendirildi.

Yalova'da trafik haftası etkinlikleri kapsamında valilik tarafından güvenlik görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler için tören düzenlendi.

Törende İl Emniyet Müdürlüğü adına açılış konuşmasını yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli memur Sinan Tiryaki Türkiye'de 2018 sonu verilerine göre 23 milyon 119 bin tescilli aracın 28 milyon 181 bin 930 adet sürücü belgeli vatandaşın bulunduğunu söyledi. Yine 2018 sonu verilerine göre Türkiye geneli 383 bin 535 adet kazanın meydana geldiğini ve bu kazalarda 2 bin 138 kişinin hayatını kaybettiğini, 252 bin 128 kişininde yaralandığını anlatan Tiryaki, "Uluslararası analizlere göre trafik kazalarında 100 bin kişiye düşen ölü sayısı Avrupa'da yüzde 4 iken Türkiye'de yüzde 9. Trafik bilincinin yerleşmesi için okullarda da birçok çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılı içerisinde trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan eğitimler çerçevesinde 4 bin 651 öğrenciye ulaşılarak eğitim verildi” dedi.

Ölümlü trafik kazaları azaldı

Jandarma adına söz alan Kd. J. Bşçvş.Özay Yalbuz ise, “Karayollarında son yıllarda alınan tedbirler sayesinde trafik kazalarında yüzde 28, yaralı sayısında ise yüzde 26'lık bir azalma yaşandı. Jandarma sorumluluk alanında son 5 yılda meydana gelen trafik kazalarında 2017 yılında 6 vatandaş hayatını kaybederken 2018 yılında bu sayı 1'e gerilemiştir. Ölümlü trafik kazası oranlarında bir önceki yıla oranla yüzde 85 gerileme yaşanmaktadır” diye konuştu.

Yılın sürücülerine ödül

Ardından Yalova'da trafik haftası dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Yalova Valisi Muammer Erol verdi. Yalova'da yılın örnek otomobil sürücüsü Hasan Özbay, ticari araç sürücüsü Oktay Arif Tunç ve Motosiklet sürücüsü Ahmet Çağatay Öztürk seçildi. Yılın örnek trafik görevlileri ise J.Asb.Bçvş. Serdar Var, Uzm.J.V.Kad.Çvş Mehmet Ateş, seçildi. Örnek trafik görevlileri ise ödüllerini Yalova Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Kuğu'dan aldılar.