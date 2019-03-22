Varank, Yalova'da fabrika açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da ahşap ambalaj fabrikasının açılışını yaptı.

Bir dizi faaliyet için Yalova'ya gelen Varank, Çiftlikköy'ün Taşköprü beldesindeki Ünse Ahşap Ambalaj Fabrikası'nın açılışını yaptı. Varank, bütün dertlerinin Yalova'nın üretim ve istihdamla anılması olduğunu belirterek, “Bütün derdimiz bu. Yalova'mızın müthiş bir sanayi potansiyeli var. Biz bu potansiyeli görüyoruz. Buna dönük adımlarımızı hızlandırıyoruz. İnşallah 31 Marttan sonra mahallî idareyle tam bir uyum içinde Yalova'yı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Belediyecilik anlamında burayı âdetâ bir cazibe merkezi haline dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Varank, Ünse Ahşap Ürünler Fabrikası'nın istihdama katkı sağlayacağını anlatarak, “İnşallah tam vardiyaya geçildiğinde Yalovalı yüz kardeşimize iş imkânı sağlayacak. Burası Yalova'mıza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Bol bereketli kazançlar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından fabrikanın açılış kurdelesini Bakan Varank'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, Taşköprü Belediye Başkan Adayı Şaban Ertan birlikte kesti.