Vatandaşlar yangınlar konusunda bilgilendirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, İtfaiye Amirliği, köylerde vatandaşların afet bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarını tamamladı.

İtfaiye Amirliği, köylere ziyaretlerde bulunarak vatandaşları yangın, kaza ve olası afetler konusunda bilgilendirdi. Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, köylerde vatandaşlarla yaptığı toplantılarda araç, ev, ot, anız, orman yangınlarının çıkış sebepleri, olası olaylarda erken ihbar, doğru adres bilgilerinin verilmesi ve ilk yapılması gereken müdahaleler konusunda bilgiler verdi. Yangınlarda ilk müdahale ve erken ihbarın çok mühim olduğunu söyleyen Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Acil Çağrı Merkezi Numaramız 112'dir. Her evde, araçta iş yerinde bir yangın söndürücü olmalıdır. Olası bir yangında bu yangın söndürücülerle ilk müdahale yapılmalıdır. Erken müdahalelerle büyük hasarlar önlene bilinir. Bizim amacımız, vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle can ve mal kaybını asgariye indirmek, hasarları azaltmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmektir” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, Altınova Belediyesi'nin uygulamaya başlattığı gönüllü itfaiyecilik projesi hakkında da bilgilendirildi.