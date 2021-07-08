Vatandaşların bulduğu baykuş, emin ellerde

Yalova'nın Altınova ilçesinde vatandaşların bulduğu baykuş, Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince teslim alınarak korumaya alındı. Baykuş, Yalova DKMP yetkililerine teslim edildi.

Altınova'da vatandaşların bulduğu baykuş, Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince teslim alınarak korumaya alındı. İlk müdahale Altınova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek tarafından yapıldı. Yapılan incelemede kuşun ciddi bir sağlık sorunun olmadığı anlaşıldı. Baykuş daha sonra Altınova Belediyesi ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.