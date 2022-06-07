Vefa Salman ile 6 sanığa hapis talebi

Mütalaada, Salman ve 4 belediye personeli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, firma sahibi hakkında ise 2 yıla kadar hapis istedi.

Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019'da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraf delil gösterilerek 19 Ocak'ta yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, belediye personeli Türker Bayram ve söz konusu ihaleyi alan Feridun Çetin hazır bulundu. Davaya İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, belediye personelleri İlker Hasan Küpeli ve Murat Sırmabıyık ise katılmadı.

Celse dinelen sanık Feridun Çetin, suçlamaları reddetti. Çetin, 1990'lı yıllardan bu yana yaşadığı mahallede taziye evi yaparak hayır işlemek istediğini belirtti. İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren bir firmadan prefabrik satın aldığını anlatan Çetin, “Bu prefabrik satın aldığım firma tarafından mahalleye getirildi. Burada ben bunu parke taş üstüne koymak istiyorum. Fakat buraya beton dökülmüştü. Firma prefabriği betonun üzerine koydu. Halen bu prefabrik orada bulunmaktadır. Daha sonra belediyeden zabıtalar buna müsaade etmeyeceklerini yıkacaklarını söyledi. Başkanla görüşmedim. Bana bu yeri yap da demedi. Belediyeden personelleri kim olduğunu hatırlamıyorum. Burada ihale yapılacak sen de bana gir dediler. İhaleye girdim ve en düşük fiyatı verdim. Belediyeden hala alacaklıyım. Ne kadar para verdiler ve ne kadar alacağım kaldı hatırlamıyorum” dedi.

Davada neden sanık olarak bulunduğu bilmediğini söyleyen Çetin, “Ben yaptığım işin parasını almamışım. Prefabriğin klimalarını dolaplarını yaptırdım. Muhtarlık evinin içini de yaptırdım. Gelen parayı da hayır için kullandım. İtibarim zedelenmesin” diye konuştu.

Sanık Feridun Çetin avukatı Yakup Taşçı, davaya sonradan birleştirildikleri için tüm sanıkların tekrar dinlenmesini talep etti. Taşçı, keşif yapılması talebinde de bulundu.

Ardından duruşmada daha önce tanık olarak dinlenen Seyrantepe Muhtarı Tayfur Çetin, kardeşi Feridun Çetin'in de sanıklar içinde bulunması gerekçesiyle davadaki tanıklığından geri çekildiğini beyan etti.

Savcı sanıklara hapis cezası istedi

Duruşmada ardından savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Vefa Salman'ın doğrudan temin ile ilgili evrakta imzasının bulunduğu ve bu belgenin sahte olduğunu bildirildi. Savcı, sanıklardan kamu görevlisi Vefa Salman, İlker Hasan Küpeli, Hamit Kutlu, Murat Sırmabıyık hakkında ayrı ayrı “Resmi Evrakta Sahtecilik” suçundan 3 yıldan 8 yıla ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Savcı mütalaasında diğer sanık Feridun Çetin'e ise “resmi evrakta sahtecilik” suçundan ceza verilmesini istedi.

Sanık Vefa Salman avukatı Deniz Baykal, mütalaanın hızlı bir şekilde verildiğini, dava dosyasında eksikliklerin bulunduğunu ve bunların tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Sanık Feridun Çetin avukatı Yakup Taşçı ise davaya yeni katıldıklarını, bu yüzden sanıklara soru sorma haklarının bulunduğu ve sanıkların tekrar dinlenmesi gerektiğini savundu. Taşçı, keşif talebini bir kez daha yineledi.

Sanık Türker Bayram ise doğrudan temin evrakının sahte olmadığını ve kendisine verilen görevi doğru şekilde yaptığını anlattı.

Mahkeme heyeti, dava dosyasında eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.