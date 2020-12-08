Virüse karşı her yer ilaçlanıyor

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilçe genelinde devam ediyor. Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, COVID-19 salgınına karşı başlatılan ilaçlamanın aralıksız devam edeceği açıkladı. Altınova Belediyesi olarak tüm birimlerle görev başında olduklarını ifade eden Yusuf Yılmaz, 60 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kesinlikle evde kalmaları gerektiğini hatırlatarak, “Zorunlu olmadıkça tüm vatandaşlarımızın kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Temizlik, maske ve mesafe konusunda hassas olunmalı. Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel temizliktir. Ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Toplu yaşanılan yerlerde dikkatli olmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız ve bilim insanlarının önerilerini harfiyen uygulamaya devam etmeliyiz. İlçemizde gereken önlemler alınmış durumda. Ancak, şahsî tedbirler her şeyden önemli" diye konuştu.