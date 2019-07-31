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Yaban hayatı drone ile koruncak

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmanın önüne drone kontrolleri ile geçmeyi hedefliyor.


Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine drone eğitimi verildi. İHA-1 seviyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde müdürlük personelleri 37 saatlik teorik ve pratik eğitimler gerçekleştirdiler. Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise eğitimlerin amacı, “Personelimiz aldıkları eğitim sonrasında özellikle kaçak avcılıkla mücadelede, Yalova ilinin yaban hayatı envanterinin ve biyoçeşitlilik haritasının çıkarılmasında dronle'ların aktif olarak kullanabilecekler” denildi.


Kaçak avcıların kabusu olacak


Yalova DKMP ekipleri av sezonunun başlaması ile birlikte Drone ile kontrollere de başlayacak. Ekipler gökyüzünden av alanlarını an be an kontrol ederek kaçak ya da usule aykırı avlanan şahısların kabusu olacak. Bu sayede birçok hayvan türü de teknoloji ile korunma altında tutulması hedefleniyor.

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