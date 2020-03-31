Yaban hayatı fotokapan ile izlenecek

Yalova'da yaban hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri 10 farklı noktaya fotokapan yerleştirdi. Yalova'nın yaban hayatının araştırılması, oluşturulacak bilimsel projelere altlık oluşturması ve yaban hayatının korunması için fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanların belirli aralıklar düzenli olarak kontrol edilecek. Fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğrafların yaban hayatı konusunda yeni bilgiler vereceği tahmin ediliyor.