İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayatı fotokapan ile izlenecek

Yalova’da yaban hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu.

Yalova'da yaban hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri 10 farklı noktaya fotokapan yerleştirdi. Yalova'nın yaban hayatının araştırılması, oluşturulacak bilimsel projelere altlık oluşturması ve yaban hayatının korunması için fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanların belirli aralıklar düzenli olarak kontrol edilecek. Fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğrafların yaban hayatı konusunda yeni bilgiler vereceği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.