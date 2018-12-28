Yaban hayvanları için dağlara yiyecek bırakıldı

Yalova'da karla kaplı ormanlık alanlara ağır kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için yiyecek ve yem bırakıldı.

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ağırlaşan kış şartları ve kar yağışına bağlı olarak yaban hayvanlarının aç kalmaması amacıyla doğaya yiyecek ve yem bıraktı. Ekipler tarafından Elmalık, Kurtköy, Güneyköy, Sugören, Höyüktepe, Samanlı mevkilerine 100 kilogram buğday, 100 kilogram mısır, 100 kilogram arpa, 100 kilogram köpek yemi olmak üzere yemleme yapıldı. Karla kaplı ormanlık alanlardaki yaban hayvanlarına yapılan yemleme çalışmaları esnasında, sokak hayvanları da unutulmadı. Sokak hayvanları için de şehrin belli noktalarına kuru mama bırakıldı. Konuyla ilgili olarak Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Ekiplerimiz tarafından yapılan yemleme çalışmamızda Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ve Kontrol Ekiplerimiz ve ekibimize hayvanseverler de eşlik etti. Yalova Elmalık, Kurtköy, Güneyköy, Sugören, Höyüktepe, Samanlı mevkilerine yiyecek ve yemler bırakarak hayvanların zor kış şartlarını daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalıştık. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüzce geçen yıl kış aylarında toplam 7925 kilogram besi yemi, sakatat, saman, ot, yonca ve yemi doğaya bırakılmıştı. 2019 yılında da yemleme çalışmalarımız kış ayı boyunca devam edecektir” denildi.