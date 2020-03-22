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YAKAB'ta dezenfekte çalışmaları yapıldı

Yalova Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan YAKAB Çöp Tesisleri, Altınova belediyesi ekiplerince ilaçlandı.


Denizçalı Köyü Handere Mevkiinde bulunan Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma Ve İşletme Birliği (YA-KAB) Çöp Tesisler ve çevresinde dezenfekte çalışması yapıldı.


Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından YAKAB Çöp Tesisleri, elektrik üretim tesisi ve çöp sahasında ilaçlama ve kireçleme çalışmaları yapıldı.


Birlik Programcısı Şenol Demirci ve Birlik Çevre Mühendisi Ragıp Murat Bağcı, YAKAB alanının düzenli olarak temizlenip dezenfekte edildiğini ifade ederek, “Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarımızı ve önlemlerimizi arttırdık. Bilik Başkanımız Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın talimatıyla bölgede etkin bir ilaçlama yaptık. Bu konuda hassasiyetimiz ve tedbirlerimiz en üst noktada devam edecektir” dediler.

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