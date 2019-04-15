Yalova 1 milyon turist bekliyor

Turizm Haftası Yalova'da da kutlanmaya başladı. İlk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yalova Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan ve katılımcıların hazır bulunduğu törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından bir konuşma gerçekleştiren Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, “Turizmi canlandırmak için 1976 yılından bu yana 15 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası açılış programına hoş geldiniz. Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, önemli toplumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış, turizmden beklentileri olan ülkeleri, bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Türkiye, dünyada turist çeken ülkeler sıralamasında 8. sırada yer alırken, döviz sıralamasında ise 14. sırada bulunmaktadır. Bakanlığımız 2018 yılı turizm verilerine göre ülkemize gelen turist sayısı 46 milyon, turizm gelirleri ise 29,5 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında beklenen turist sayısı 52 - 53 milyon, beklenen döviz geliri ise 38 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Ayrıca, 2019 yılında beklenen turist sayısında yüzde 15 artış beklenirken, döviz gelirlerinde ise yüzde 30 artış öngörülmektedir. Ülkemizde gelişen turizm hareketliliğinin Yalova'mızı da pozitif yönde etkileyeceği, 2019 yılı sonu itibariyle yerli, yabani ve günübirlik olmak üzere turist sayısının 1 milyonu geçeceği yönündedir. Yalova'da özellikle şifalı termal sularına sahip sağlık turizmi başta olmak üzere, kendine has coğrafi yapısı ve iklime sahip olması dolayısıyla kongre ve yayla turizmi, bitki örtüsü ve yaban hayatı av turizmine ilgi duyanlara önemli bir potansiyel sunar. Yat durizmi için her tarafı denize çevrili olağanüstü güzelliklere sahip, yamaç paraşütü gibi hava sporları meraklıları için de keşfedilmesi gereken bir yerdir"