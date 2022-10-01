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Yalova açıklarında hayalet ağ temizliği

Yalova’da "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi çerçevesinde Marmara Denizi’nde "hayalet ağ” temizliği yapıldı.

Yalova'da "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi çerçevesinde Marmara Denizi'nde "hayalet ağ” temizliği yapıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ile Yalova Balıkadamları ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle Marmara Denizi'ndeki hayalet ağların temizliği gerçekleştirildi.


Kaybolan veya bilerek su altına bırakılan ağların, uzun yıllar deniz ve iç sularda çözülmediği, pasif olarak avlanmaya devam etmesinin önüne geçmek için yapılan çalışmaya dikkati çekmek adına İl Müdürü Suat Parıldar ile İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu su altı dalışına katıldı.


Yalova açıklarında daha önce tespiti yapılan hayalet ağları toplamak için oluşturulan ekiplerle Kocadere bölgesinde yapılan dalışta denizden çıkarılan hayalet ağlar teknelere çıkarıldı. Öte yandan ağlara takılan deniz canlıları da denize bırakıldı.

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