Yalova Altınova'da Minyatür Çalıştayı

Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Minyatür Çalıştayı'nı Yalova'nın Altınova İlçesinde gerçekleştirildi.

2 gün süren Minyatür Çalıştay 2 çalışmasını Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve engelsiz Kuş Gözlem Kulesi'nde gerçekleştirdi. Katılımcılar bölgede yer alan kuş türleri üzerinde çalışmalar yaptı. Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, bilim insanları tarafından büyük ilgiyle araştırıldı.

Doğa Pasaportlu oldular

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini de gezen misafirler, 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyrettiler. Merkez üyelerine, Altınova Belediyesi tarafından ülkemizde ilk kez uygulanan Doğa Pasaportu hakkında bilgi de verildi.

Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri,

Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunun da sahibi oldu.

Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Çalıştay Başkanı Doç. Ruhi Konak ve beraberindeki heyet Hersek Lagünü'ne hayran kaldı.