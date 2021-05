Yalova Altınova'da veresiye defterleri kapatıldı

Salgının olumsuz etkilerini azaltmak için örnek çalışmalara imza atan Yalova'nın Altınova Belediyesi, bayram öncesi yüzlerce ailenin veresiye defterlerini kapatarak, hem esnafa hem de vatandaşlara büyük destek verdi.

Korona virüs tedbirlerinin başladığı 13 Mart tarihinden itibaren sosyal yardımları artırarak sürdüren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm talepler için özel cep telefonu numarasını da paylaşarak herkesin takdirini toplamıştı. Belediye ve cep telefonu üzerinden gelen binlerle ifade edilen arama taleplerini tek tek yerine getiren Başkan Dr. Metin Oral, korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor günleri yardımlaşma, paylaşım ve dayanışma ile aşacaklarını söyledi.

Yunus Emre'nin “Bölüşürsek Tok, Bölünürsek Yok Oluruz” sözünü hatırlatan Dr. Metin Oral, “Yardımlaşma ve dayanışma bizim geleneğimizin, kültürümüzün ve inancımızın en önemli değeri. Başta, evde sağlık, hasta nakil, bakım ve temizlik hizmetlerimizin yanı sıra her gün ekmek ve pide dağıtımı, sıcak yemek desteği, erzak dağıtımı, alışveriş çeki ile nakdi yardımlarda bulunarak vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Çünkü biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.

Düzenli olarak kamu kurumları, ortak kullanım alanları ve hanelerin dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini yerine getirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, son olarak bir Osmanlı geleneği olan “Zimem Defteri”ni hayata geçirerek yine yüzlerce gönüle dokundu.

Ramazan Bayramı öncesi bakkallara ödeme güçlüğü çeken ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapatan Başkan Oral, “Her zaman ve her koşulda imkanlarımız ölçüsünde her vatandaşımıza, her hanemize, ailemize destek olmaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir nebze de olsa değerli hemşehrilerimize destek olabildiysek ne mutlu bize. Onların gülen yüzü hayır duaları bizim en büyük gücümüz” dedi.