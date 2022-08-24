Yalova Altınova'da yağışlar öncesinde yağmur suyu kanalları temizlendi

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj amirliğine bağlı ekipler, yağmurdan etkilenmemesi için ilçedeki su kanallarını ve ızgaraları temizledi. Ekipler, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda ilçede tüm önlemleri aldı. Yoğun yağışa karşı alt yapıda oluşacak sorunlara karşı garaj amirliğine bağlı ekipler, yağmurdan etkilenmemesi için ilçedeki su kanallarını ve ızgaraları temizledi.

Fen işleri Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi Kubilay Karaca tüm ekiplerin 7/24 esasına göre görev başında olduğunu söyledi.

Olası yağışlara ve sul baskınlarına karşı gerekli ekiplerin teyakkuzda olduğunu ifade eden Garaj Amiri Yusuf Yılmaz da, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.