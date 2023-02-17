Yalova Altınova'dan 10. yardım tırı Malatya'ya gitti

Altınova Belediyesi'nin 30 bin yemek ve kuru gıda taşıyan 10'uncu tırı Malatya'ya ulaştı. Öte yandan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da Hatay Antakya ve Adıyaman da yaptığı temasların ardından bu kez Malatya'ya gitti.

Altınova Belediyesi tarafından yeniden başlatılan kuru gıda yardım kampanyasına da vatandaşlar büyük destek verdi. Altınova Belediyesi'nin 30 bin yemek ve toplanan kuru gıdaları taşıyan 10'uncu tırı Malatya'ya ulaştı. Malatya'da temaslarda bulunan Başkan Oral, “Altınova olarak imkanlarımızın ve elimizden gelenin çok çok daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Yaralarımızı birlikte sararak, bu günleri birlikte geride bırakacağız. Aziz Milletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Oral, deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor. Hafta başında bölgeden dönen Başkan Oral, 23-24. Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz ve AK Parti Yalova İl Başkan yardımcısı Mehmet Birkan ile birlikte önceki gün de Malatya'ya gitti.

Başkan Oral ilk olarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, 23-24. Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz ve AK Parti Yalova İl Başkan yardımcısı Mehmet Birkan ile birlikte Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.