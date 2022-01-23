Yalova-Armutlu karayolunda ekiplerin kar mesaisi

Yalova-Armutlu karayolu Esenköy beldesi mevkiinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, belediye ekipleri karayolunun trafiğe açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esenköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışması da yaparak araçların yolda güvenli şekilde yolculuk sağlamasına imkan tanıyor. Kar yağışının zaman zaman şiddetini artırdığı bölgede ekipler 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.