Yalova, bağımlılığa savaş açtı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, 'Ben olsaydım' temasıyla düzenlediği 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' Vali Muammer Erol başkanlığında başladı.

Sağlık Bakanlığı Bağımlılık ile Mücadele Strateji Belgesi ve Yerel Eylem Planı çerçevesinde planlanan çalıştay İl Özel İdare Meclis Salon'unda yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, çalıştayda yaptığı konuşmada, günümüzde bağımlılık sorununun tüm ülkelerde büyük bir problem haline geldiğini söyledi. Eray, birçok meslekten katılımcıların yer aldığı çalıştay ile yeni fikirler ve iş birliklerini oluşturmak istendiklerini dile getirdi.

Katılımcıların bağımlılıkla mücadele ile ilgili 15'er dakikalık sunumlar yapacağı çalıştay 2 gün sürecek. Uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularının ele alınacağı çalıştay 4 oturum halinde düzenlenecek.

Çalıştayı açılış törenine Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı.