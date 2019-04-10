Yalova balı PTT ile güç birliği yaptı

Yalova'ya has ürünler arasında yer alan ve tescilli bir markaya sahip olan kestane ve ıhlamur balı artık elektronik ortam üzerinden alıcılara ulaşacak.

PTT Yalova Başmüdürlüğü ve Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından imzalanan protokol gereğince Yalova'da üretilen ve paketlenen ballar PTT tarafından hayata geçirilen e-ptt AVM bünyesinde açılan Yalova Posta Pazarı'nda satışa sunulacak. Burada yer alan ürünler yine PTT tarafından alıcılara ulaştırılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren PTT Başmüdürü Elif Tan, “23 Ekim 1840 yılından günümüze kadar ulaşan, köklü bir geçmişe ve kültürel mirasa sahip olan PTT, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayış ile hizmet sunmaya devam ediyor. Bugün posta ve kargo hizmetleri ile birlikte hemen hemen tüm bankacılık ve sigortacılık işlemlerini yapan, PTTCeII, HGS gibi çok çeşitli alanlarda yaygın işyeri ağı ile birçok hizmeti milletimize sunan, özellikle hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması noktasında yenilenerek çağa ayak uyduran atılımlarla bir dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerleyen bir PTT var. PTT, e-Ticaret platformu olan e-Ptt AVM ile Elektronik Ticaret alanında da müşterilerine internet ortamında çok geniş bir ürün yelpazesi ile güvenli alış-veriş imkanı sunuyor. Vatandaşlarımız www.epttavm.com adresinden giriş yaparak güvenli ve uygun fiyatlı alış-veriş yapabiliyor. Biz de e-Ptt AVM'de "Yalova Posta Pazarı" adı altında açıtımız mağazamız ile Türkiye'ye Yalova'mızın yöresel ürünlerinin satışını yapıyoruz. Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği ile imzaladığımız protokolle ilimize mahsus kestane ve ıhlamur balı başta olmak üzere farklı çeşitlerdeki bal ve arı ürünlerini https://www.epttavm.com/magazayalovaposta linki üzerinden tüm Türkiye'nin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise, “Yalova'nın ikonik ve marka ürünü olan Yalova ıhlamur ve kestane balı artık PTT bünyesindeki e-ptt AVM üzerinden daha geniş kitlelere ulaşacak. Bu güç birliğinin Yalovalı arıcılarımız açısından da önemi büyük. Biz balı üretiyorduk ama bir paketleme tesisi yoktu. İlk olarak güvenli gıdanın sağlanması adına paketle tesisin kurduk. Burada sağlıklı bir şekilde paketlenen bal hayata geçen elektronik ortamda satış sistemi ile de daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılmış oluyor. Ben bunun üreticimize önemli bir kazanç getireceğini düşünüyorum” dedi.

Yakında organik bal da satışa çıkacak

Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Alaybeyoğlu ise kendilerine bu imkanı sunan PTT Yalova Başmüdürü Elif Tan'a teşekkür etti. Sistemin üretilen balın daha çabuk tüketiciye ulaşmasına imkan tanıdığını vurgulayan Alaybeyoğlu, “Sistem üzerinden satışın başladığı ilk günden itibaren ilginin büyük olduğunu fark ettik. Bu bizi mutlu etti. Önümüzdeki süreçte organik bal satışına da başlayacağız. Yalova'da 10 üreticimiz organik bal üretimine başladı. Güllük ve Kurtköy havzalarında kimyasallardan uzak ve tamamen doğal ve biyolojik yöntemle elde edilen ballar alıcı ile buluşacak. Yıllık 1 tonun üzerinde organik bal üretimi var. Bunların paketlenerek satışı için hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.