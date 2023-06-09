Yalova Basın Birliği, Milli Eğitim ile geleceğin gazetecilerini yetiştirecek

Protokol çerçevesinde gazeteciler mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken staj ve burs konusunda destek sağlayacaklar.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' Gazetecilik Bölümü öğrencileri için düzenlenen protokol töreni Yalova Valiliği'nde gerçekleşti. Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Yalova Basın Birliği Başkanı Cem Mete Okur tarafından imza altına alınan protokolle törenine birlik yönetimi de katıldı. Protokolle ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, gazetecilerin toplumun doğru, hızlı ve etkili şekilde bilgilenmesinde önemli bir görev yürüttüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İlimizde bulunan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin gazetecilik bölümü öğrencilerinin de bu anlamda sektörle iş birliği yapacak şekilde hem teorik bilgileri okulda doğru kazanmaları hem de sektörün yaptığı çalışmalarının tam ortasında yer almaları noktasında Yalova Basın Birliği ile bugün bir protokol imzaladık. Burada sektörle karşılıklı yapılacak çalışmalar, öğrencilerimizin eğitimleri, yine Yalova Basın Birliği aracılığıyla burs verilmesi, öğrencilerimizin sektörde yaptıkları işleri fiili olarak sahada yansımasının bulunması gibi birçok anlamda yapılacak faaliyetlerin toplandığı protokol söz konusu. Biz burada hem gazetecilik faaliyetine değer katacaklarını hem de öğrencilerimizin bu anlamda daha iyi eğitim alabileceğini düşünüyoruz."

Yalova Basın Birliği Başkanı Okur ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim gören arkadaşlarımızın okulu bitirdikten sonra bu mesleği daha severek yapabilmeleri adına Yalova Basın Birliği olarak sahadaki tecrübeli arkadaşlarımızla bu taşın altına elimizi koyduk. Sektördeki arkadaşlarımız sahada yaşadıklarını, tecrübelerini okuldaki öğrenci arkadaşlarımıza aktararak sektörün geleceğine yönelik daha profesyonel, daha kaliteli işleri ilerleyen zamanlarda yapacaklar. İnşallah öğrencilerin bu anlamda gelişimlerine, bu mesleğe olan sevgilerinin artmasına vesile oluruz diye düşünüyorum. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın son sınıfta aldıkları stajın tamamlanması noktasında Yalova'da gazetecilerin temsil edildiği tek yapı olan Yalova Basın Birliği üyesi kurum ve kuruluşların da ellerinden geldiği desteği göstereceğini söyleyebilirim. Staj noktasında başarılı gazeteci arkadaşlarımızın kurumlarında stajlarını tamamlamaları konusunda da çalışmalarımız sürüyor."