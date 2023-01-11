Yalova basını Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Çalışan Gazeteciler Günü Yalova Basın Birliği ve Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Terma City Vip Lounge'da gerçekleşen programda kentte görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanları bir araya geldi. Gecede konuşan Yalova Basın Birliği Başkanı Cem Mete Okur, bu özel günde kapılarını kendilerine açan Terma City yetkililerine teşekkürlerini sundu. Okur, kentte basın mensuplarını temsil eden tek dernek olduklarını ifade etti. 2 yıl önce kurulan derneğin pandemi sonrası faaliyetlerini hızlandırdığını anlatan Okur, “Kongremizi yaptık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi yakalamışken şunu rica edeceğim, şu anda maalesef Yalova'da gazetecilerin temsili noktasında yaşanan bir sıkıntı var.Kötü bir temsil söz konusu. Bunun önüne geçebilmek adına kurulmuş olan Yalova Basın Birliği'ni hep beraber tanınır ve bilinir hale getirmekle mükellefiz. Biz kendimizi tanıtma noktasında daha özverili olmalıyız. Başka birilerinin bizleri temsil ediyor algısından kurtulalım. Yalova'da şunu net olarak söyleyebiliyorum, üye sayımızla, üye portföyümüzle bugün kentteki günlük gazeteler, tüm ulusal temsilciler, haber sitelerinin büyük bir çoğunluğu Yalova Basın Birliği çatısı altında birleşti” diye konuştu.

“Her geçen gün büyüyor”

Projelerle kentte görev yapan gazetecilere bazı avantajlar sunmak istediklerini ifade eden Okur, derneğe olan ilginin ise arttığını belirterek, “Her geçen gün üye sayımız artıyor. Her geçen gün Yalova Basın Birliği büyüyor. Sektöre dahil yapacağımız çok çalışma var. Projelerimizin bir kısmı hazır. Üniversite olsun, milli eğitim ile olsun görüşmeler yaptık. Zamanla bunların tüm çalışmalarını sizlerle paylaşacağız” dedi.

Terma City Otel Müdürü Mustafa Hügül ise Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, “Bugün vesilesiyle bir araya geldik. Burada sizleri görmek mutluluk veriyor. Hepinize katıldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Gününüz kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu Basın Koordinatörü Semra Aydın da gazetecilerin önemli bir görevi gece gündüz demeden yerine getirdiğini hatırlatarak, “Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bu güzel, özel günde davetimizi kırmayıp aramızda olduğunuz için son derece onur duyduk. Her zaman basın mensuplarımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Gününüzü kutluyor, bundan sonraki işlerinizde de kolaylıklar diliyorum “ ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Birlik Başkanı Okur, Hügül ve Aydın'a hediyelerini takdim etti. Okur, Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas'ın hediyesini de teslim edilmek üzere otel yetkililerine teslim etti.

Gecede birlik tarafından üyelere de çeşitli hediyeler verildi.

Programda derneğin yeni üyelerine de rozet takıldı.