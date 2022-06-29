Yalova Belediye Başkan Tutuk'tan Almanya çıkarması

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve beraberindeki heyet, Almanya'daki kardeş şehir Rottenburg Neckar'da düzenlenen ‘NeckarFest' için yurtdışına çıktı. Bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Tutuk ve ekibi, Rottenburg Neckar Belediye Başkanı Stephan Neher ile de bir araya geldi.

Yalova'nın kardeş şehirlerinden biri olan Almanya'nın Rottenburg şehri ‘NeckarFest' isimli uluslararası festivale ev sahipliği yaptı. Etkinliklere Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu ile katıldı. Yalovalı heyet burada , Rottenburg Necker Belediye Başkanı Stephan Neher ile bir araya gelen geldi. Ziyarette Tutuk, Neher'e ‘Yürüyen Köşk' maketi hediye etti.

Rottenburg'un eski bir Roma şehri olduğunu söyleyen Neher, heyeti kenti gezdirdi. Rottenburg'un Yalova ile 2015 yılından bu yana kardeş şehir olduğunu belirten Tutuk, “Misafirperverlikleri için Sayın Stephan Neher'e, kardeş şehrimize teşekkür ediyoruz. İki kent arasında iş birliğini güçlendireceğiz. Bu çerçevede çeşitli temaslarda bulunacağız. Belediyelerimizin yapacağı karşılıklı sosyokültürel etkinlikler dost iki milleti daha da yakınlaştıracaktır” dedi.

Rottenburg Belediye Meclisi'ne de ziyaret eden Yalovalı heyet, kardeş şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini de yakından görmek fırsatı buldu. Tutuk, festival açılışında bir de konuşma yaparak kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesine değindi.

Tutuk ve ekibi, Türk vatandaşların kurduğu derneği Başkan Neher ile ziyaret etti. Tutuk ve ekibi, Türkiye-Fransa-Almanya kardeş şehirler yemeğine de katılarak burada Yalova hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Tutuk son olarak, Stutgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner'i makamında ziyaret etti.