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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk korona virüse yakalandı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.


Kovid-19 hastalığına yakalanan Tutuk, testinin pozitif çıktığını sosyal medyada duyurdu. Tutuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

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