Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman mazbatasını aldı

Salman, AK Parti'nin itirazıyla oyların tekrar sayılmasının ardından mazbatasını aldı. CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Başkanı Nur Koçak, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Yalova Adliyesi'ne gelen Salman'ı kalabalık bir partili grubu karşıladı. Sloganlar eşliğinde adliyeye giren Salman, hakim Suzan Aslan'dan mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında kendisini karşılayan kalabalığa mazbatasını gösteren Salman, “İtinayla seçim kazanılır, mazbata alınır” diye espri yapmayı da ihmal etmedi.

İnce yanında yoktu

2014 seçimlerinde Salman'a büyük destek veren CHP'li Muharrem İnce ise törene katılmadı. 31 Mart seçimlerinde Muharrem İnce Salman'ın hiçbir seçim çalışmasına katılmadı. İnce, Salman'ın mazbata törenine katılmayarak aradaki kırgınlığın devam ettiği mesajını net bir şekilde verdi.

Salman ardından, Yalova Belediyesi'ne giderek 2024 yılına kadar sürecek olan görevine resmen başlamış oldu.