Yalova Belediye Meclisi'nde denetim komisyonu seçimi

Yalova Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen yeni yılın ilk toplantısı Nusret Karaalioğlu'nun başkanlığında yapıldı. Ocak ayı birinci birleşimi açılışında ek gündem madde talepleri görüşülerek komisyonlara sevk edildi. Toplantıda ardından Denetim Komisyonu seçimleri kapalı oylama sonucu gerçekleşti. Oylamada sonucu komisyonda AK Parti'den Alpan Solmaz, Nurgül Urnuşmak, MHP'den Adnan Kırtay, CHP'den ise Sefer Keskin ve Gülsen Büker yer buldu. Seçilen komisyon üyeleri Yalova Belediyesi'nin 2022 yılı mali hesaplarını denetleyecek. Denetim sonucu hazırlanacak Denetim Komisyonu Raporu ise şubat ayında meclisine gündeme alınarak görüşülecek.

Birleşim Mihenk Sokak'a eski bakanlardan Hasan Ali Yücel'in adının verilmesini teklif etti. Meclis üyeleri teklifi İsim Verme Komisyonu'na havale etti.