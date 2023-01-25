Yalova Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kuruyor

Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Tutuk, Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi içinde yapına başlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin yapım çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi alan Tutuk, proje çerçevesinde, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması planlanıyor.

Her yıl binlerce ton atığı ekonomiye yeniden kazandıracak merkezin önemine dikkati çeken Tutuk, sıfır atık konusunda örnek projelere imza attıklarını belirtti. Dünyada gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin geleceği tehdit ettiğini anlatan Tutuk, “Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma geri dönüşüm çalışmalarıdır. Biz de bu noktada önemli bir çalışmanın altına imza atıyoruz. Farklı sınıflardaki atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine kabul edeceğiz ve geri dönüşüme kazandıracağız. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturan birçok projeye daha imza atacağız” diye konuştu.