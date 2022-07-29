Yalova Belediyesi 2. etap bisiklet ve yaya yolunda çalışmaları tamamladı

Yalova Belediyesi ekipleri tarafından Sanat Sokak'tan başlayarak Adnan Menderes Mahallesi'ne kadar devam eden 2. Etap Bisiklet ve Yaya Yolu'nda çalışmalar tamamlandı.

Yalova Belediyesi, vatandaşlara ulaşımda alternatif güzergahlar oluşturmaya bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıllarda ‘Doğu Sahil Bandı Bisiklet ve Yaya Yolu'nun tamamlanmasıyla 2.etap çalışmalarına başlayan ekipler, burada da son dokunuşlarını tamamladılar. Adnan Menderes Mahallesi Sanat Sokak'tan başlayan bisiklet ve yaya yolunun son çizgileri de çekildi.

Toplam 2 bin 600 metre uzunluğunda olan alanda daha önce asfalt çalışmaları yapıldı. Ardından belediye ekipleri tarafından peyzaj ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Son olarak çizgilerinin belirlenmesiyle birlikte 2.Etap Bisiklet ve Yaya Yolu'nda tüm çalışmalar bitti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk vatandaşların aileleri ile keyifle vakit geçirebilecekleri bir alana kavuşturduklarını belirterek, “Sanat Sokak'tan başlayarak Adnan Menderes Mahallemizde kadar devam eden bisiklet ve yaya yolumuzda vatandaşlarımız hem yürüyüş hem de spor yapabilecekler. Amacımız sadece şehir içerisinde değil, mahallelerde de farklı alanlar oluşturmak. Artık vatandaşlarımız yapmak istediği sporu mahallesinde yapabilecek. Doğu Sahil Bandında yaptığımız yenilikler oldukça beğenildi. Aynı şekilde 2.etap çalışmalarımızdan dolayı da çok fazla ilgi alıyoruz. Yalova'da 3.Etap çalışmalarımız daha da farklı olacak. Kesintisiz bisiklet ve yaya ulaşımını hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah onları da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Mahallemize ve Yalovamıza hayırlı olsun” diye konuştu.