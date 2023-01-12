Yalova Belediyesi 2022'de 48 bin 777 ton evsel atık topladı

Yalova Belediyesi 2022 yılı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları verilerini açıkladı. Açıklamada, müdürlüğün Yalovalılara hak ettiği hizmeti sağlamak adına çalışmalarına tüm kadrosuyla 7 gün 24 saat devam ettiği bildirildi. 2022 yılı performans verileri dikkate alındığında Yalova Belediyesi'nin, hedeflenen çalışmaların da ötesine Başkan Vekili Mustafa Tutuk döneminde varıldığını ifade edilirken çalışmalar hakkında şu açıklamada bulunuldu:

“Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde dere ağızlarına 95 metre çöp yosun tutan deniz bariyeri yapıldı. Muhtelif yerlere konulmak üzere; 188 adet çöp kovası alımı, 300 adet galvaniz çöp konteyneri, 651 adet plastik çöp konteyneri ve 80 adet yer üstü çöp konteyneri alınıp 315 adet küllük takıldı. İl merkezinde bulunan camilerdeki toplam 21 bin 189 metrekare halı ise hijyenik yöntemlerle yıkandı. Talep ve şikayetlere de kısa sürede cevap veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam 5 bin 13 vatandaş talebine de cevap vererek sorunların çözülmesini sağladı"

Park Bahçe Birimi kent imajını yeşillendirdi

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park Bahçe Birimi tarafından yapılan çalışmalar hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yalova Belediyesi Park Bahçe Birimi, 2022 yılı içinde 34 bin 347 m2 yeşil alan şehre kazandırıldı. 540 adet bank ve 70 adet piknik masası alımı yapıldı. 7 adet park yapıldı. 336 adet ağaç dikimi, 5 bin 27 adet çalı grubu bitki dikimi ve 343 bin 584 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen toplam 3 bin 226 adet talep ve şikayeti de yerinde değerlendiren ekipler, sorunların hızlıca çözülmesini sağladı."