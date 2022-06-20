İhlas Haber Ajansı

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Yalova Belediyesi açık hava çocuk etkinliğine 4 bin 500 kişi katıldı

Yalova Belediyesi tarafından çocuklar için gerçekleştirilen açık hava etkinlikleri başladı.


Yalova Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde yapılan etkinliklere çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin katılım sağladığı etkinliğe Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. Farklı oyun parkurları, yarışmalar, danslar ve yüz boyama etkinliklerinin dışında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinliklerde Tutuk, çocuklarla fotoğraf çektirip onlarla birlikte oyunlara katılım sağladı.


TİGEM 1. Kapı Tatil Park Tesislerinde 18 Haziran Cumartesi günü start veren etkinlikler yaz boyunca edecek.

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