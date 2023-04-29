Yalova Belediyesi Aydoğan Caddesi'nde altyapıyı yeniliyor

Yalova Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmasında Aydoğan Caddesi üzerinde bulunan yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor. Yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, “Ekiplerimiz yapmış oldukları yenileme çalışmalarında cadde üzerinde 200 metre uzunluğunda 400 mm çapında yağmursuyu, 400 metre uzunluğunda 400 mm çapında kanalizasyon hattı ve 200 metre uzunluğunda 110 mm çapında yeni içme suyu hattı borularını eskileriyle değiştirerek yeniliyor. Özellikle eski içme suyu asbest boruları günümüz şartlarına uygun polietilen borularla yenilenmektedir” açıklamasında bulundu.