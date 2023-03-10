Yalova Belediyesi çalışanlarına yüzde 40 indirim

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve firma yetkilisi Dr. Raşit Alp'in imzaladıkları protokolle çalışanlar yüzde 40 indirimden yararlanacak. Türkiye ve yurtdışı da 26 şubesi olan firma Yalova'da Adnan Menderes Mahallesi, Rahmi Üstel Caddesi'nde hizmet veriyor. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Tutuki “Protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.