Yalova Belediyesi çalışanlarından kök hücre için kan bağışı

1-7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası dolayısıyla Birlikte Kanserle Mücadele Derneği (BİKAMDER) tarafından Gazipaşa Caddesi Cevdet Aydın Parkında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantta gelen Yalova Belediyesi personelleri burada bulunan Kızılay Kan Aracında kan verdi.

Kök Hücre Tedavisine farkındalık ve destek vermek için kan bağışında bulunan Yalova Belediyesi personellerine BİKAMDER Dernek Başkanı Nurcan Bayar ve Yönetim Kurul Üyeleri verilen destekten dolayı teşekkür etti.