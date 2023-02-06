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Yalova Belediyesi deprem bölgesine ekip gönderdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerden hissedilen büyük deprem sonrası Yalova Belediyesi de harekete geçti. Gece geç saatlerde meydana gelen deprem için itfaiye müdürlüğü ekipleri, olay yerine harekete geçti.


Yalova Belediyesi'nden bölgeye 1 adet kurtarma aracı ve 5 personel, gece geç saatlerde yola çıktı.


Yalova Valiliği bünyesinde de destek amacıyla oluşturulan araç ve ekiplerde olay yerine sevk edildi.

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