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Yalova Belediyesi Doğu Sahil Bandındaki bankları yenilendi

Yalova Belediyesi tarafından yenilenerek modern görümüme kavuşturulan Doğu Sahil Bandındaki oturma banları yenilendi.


Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un göreve gelmesiyle Doğu Sahil Bandında bisiklet, yaya yollarının yapımının ardından peyzaj düzenlemeleri gerçekleşmişti. Özellikle yaz aylarında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sahil bandında yeni nesil oyun grupları monte edilirken piknik alanları da modern hale getirilmişti. Yalova Belediyesi ekipleri son olarak bölgeye yeni banklar yerleştirirken eski bankları da yeniledi.

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