Yalova Belediyesi ekiplerinden çadır kurulumlarına destek

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin neden olduğu yaraları sarmak adına yapılan çalışmalarda, Yalova Belediyesi etkin rol oynuyor. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'te, çadır kurulumu çalışmalarına da destek veriyor.

Arama kurtarma faaliyetleri, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında aktif hizmet veren Yalova Belediyesi ekiplerinin, yaraları hızlıca sarabilmek adına tüm çalışmalarda ve ihtiyaç duyulan her alanda faaliyet göstermeye devam edeceği bildirildi.