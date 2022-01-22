İhlas Haber Ajansı

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Yalova Belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Yalova Belediyesi tarafından merkez ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.


Belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları kentin yüksek kesimlerinde bulunan Paşakent Mahallesi başta olmak üzere bir çok noktada yapılıyor. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.


Sokak hayvanları unutulmadı


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kedi, köpek ve kuşların besleme çalışmalarını sıklaştırdı.

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