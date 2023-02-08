Yalova Belediyesi kursiyerleri depremzedeler için üretime geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardımlar her geçen gün artarken, Yalova Belediyesi bünyesinde hizmet veren YASMEK kursiyerleri ise deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar için eşofman, atkı, bere gibi ürünler hazırlıyor. Yalova Belediyesi YASMEK tasarım ve giyim kursiyerleri tarafından gönüllü olarak başlatılan çalışma hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri, “Yalova Belediyesi YASMEK kursiyerlerimizle birlikte deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımız ve özellikle çocuklarımız için bir çalışma başlattık. Elimizde bulunan kumaşlarla ve esnafımızın da desteğiyle deprem bölgesinde bulunan çocuklarımız için bere, atkı, şapka, eşofman takımı yapmaktalar. Normalde kursiyerlerimiz 1 haftalık tatilden dolayı kendileri de izinliler fakat buraya geldiler ve iki gündür Yalova Halk Eğitim Merkezi usta öğreticimizin eşliğinde özverili bir şekilde çalışmaktalar. Hepsine ayrı ayı emekleri için teşekkür ederiz” dedi.