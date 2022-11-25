İhlas Haber Ajansı

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Yalova Belediyesi kurslarında Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalova Belediyesi YASMEK Kurslarında eğitim veren öğretmenler unutulmadı.


Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda kursiyerlere eğitim veren öğretmenlere Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman tarafından çiçek takdim edilerek günleri kutlandı. Eğitim görülen sınıfları tek tek gezen Sarıduman, “Sizlere Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un selamlarını getirdim. Kendisi tüm YASMEK kurslarımızda eğitim veren öğretmenlerimizin gününü kutluyor. Bu vesileyle bizlerde sizlere günün anlam ve önemine binaen sizlere çiçek takdim ediyor ve bu özel gününüzü kutluyoruz” dedi.

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