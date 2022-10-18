Yalova Belediyesi Personel AŞ çalışanlarına 16 bin 500 lira maaş promosyonu

Ş, 744 çalışana 16 bin 500 TL ile en yüksek maaş promosyonu teklif eden banka ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Personel AŞ. ile bir banka arasında yapılan promosyon sözleşmesini tatmin edici artış yapılmaması nedeniyle iptal etmişti. İptal sonrası maaşların ödeneceği yeni banka ihale yoluyla belirlendi. Yalova Belediyesi Dinçer İlhan Meclis Salonu'nda yapılan ihaleye 7 banka girerek tekliflerini verdi. 16 bin 500 TL ile en yüksek maaş promosyonu teklifini veren banka ihaleyi kazandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi Personel AŞ. çalışanlarına maaş promosyonu ödemesinin tek seferde yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

“Çalışma arkadaşlarımızın refahı ve huzuru için promosyon ödemeleriyle ilgili yoğun çalışmalarımız sayesinde güzel bir netice elde ettik. Personel AŞ. çalışanlarımız için tek seferde 16 bin 500 TL maaş promosyonu konusunda anlaşma sağladık. Hayırlı olsun. Memur ve kadrolu işçilerimizin banka promosyonlarının yenilenmesiyle ile ilgili görüşmeleriz ise devam ediyor. Onu da en kısa zamanda neticelendireceğiz.”