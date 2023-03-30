Yalova Belediyesi Sıfır Atık Günü'nde 5 bin bez çanta dağıttı

Yalova Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığını tehdit eden plastik poşetlerin kullanmayı azaltılması ve bez çanta kullanımı teşvik etmek amacıyla 5 bin bez çantanın dağıtımını gerçekleştiriyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, ‘Sürdürülebilir Şehir Yalova' mottosuyla birçok çevre projesini hayat geçirdiklerini söyledi. Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde vatandaşlara bez çanta dağıtarak plastik poşet kullanımını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Tutuk, “Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, çağımızın en büyük tehlikesi olan çevre kirliliği ile tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Fakat gezegenimizin geldiği noktada görüyoruz ki doğal kaynakların şuursuzca kullanımı maalesef ekosistemi tüketiyor. Biliyoruz ki başka bir dünya yok o nedenle Yalova Belediyesi olarak doğa adına ne yaparsak gelecek için o kadar fayda sağlamış oluruz.” dedi.