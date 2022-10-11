Yalova Belediyesi spor alanlarının yapımına başladı

Yalova Belediyesi tarafından mahallelerde yapılacak olan spor alanlarının 5'inin yapımına başlandı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, toplamda 7 noktada yapılacak olan spor alanı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tutuk tarafından geçtiğimiz aylarda gençlere müjdelenen spor alanlarının yapımının kısa süre içinde tamamlanacağı bildirildi. Gençlerin sportif faaliyetlerini mahallelerinde sürdürmeleri adına başlatılan proje ile binlerce gence yeni alan oluşturulacağını ifade eden Tutuk, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin daha kaliteli vakit geçirirken zamandan da tasarruf etmelerini sağlayacağız. Basketbol sahalarından halı sahalara, tenis kortlarından kaykay pistlerine kadar spor alanlarımız birçok amaçta faaliyet gösterecek. Bu projemiz ile birlikte hem gençlerimizin yanında oluyor hem de spora yönlendirmeyi hedefliyoruz. Postacı ve Seda Sokak'ta yapımına başlanan spor alanlarımızı ekibimle birlikte inceledik. Kısa sürede tamamlanacak ve inanıyorum ki gençlerin gözdesi olacak. Şimdiden önce gençlerimize ardından tüm Yalova'mıza hayırlı olmasını diliyorum.”