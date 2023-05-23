İhlas Haber Ajansı

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Yalova Belediyesi yeni kanalizasyon hatları yapıyor

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü kentin bazı kesimlerinde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştirdi.


Yalova-Bursa Karayolu üzerinde 250 metre 400'lük, Adnan Menderes Mahallesi Kumru Sokakta 50 metre 200'lük kanalizasyon boru hattı çalışması başlatan Yalova Belediyesi ekipleri bu bölgede yaşanan kanalizasyon probleminin yapılan çalışma sonrasında önüne geçmiş olacak.


Birçok noktada Yalova Belediyesi olarak kanalizasyon çalışması yaptıklarını belirten yetkililer, “Şehir genelinde kanalizasyon altyapısında sorun yaşanan bölgeleri tespit ediyoruz. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan ve yetersiz olan bölgelerde ise yeni kanalizasyon altyapısı yapmaktayız. Yalova Belediyesi olarak küçük dokunuşlar yaparak bir çok noktada yaşanan problemleri en kısa sürede çözüyoruz” ifadesini kullandı.

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