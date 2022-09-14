Yalova Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Yalova genelinde ilköğretim, ortaöğretim ve lise kantinlerine yapılan denetimlerde, sağlığa zararlı ürün satışının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Denetimde gıdaların hazırlandığı çalışma tezgahlarının temizliği de detaylı şekilde inceledi. Ekipler, gıdaların son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Denetimlerde ayrıca resmi belge kontrolü de sağlandı. Zabıta ekipleri tarafından kantincilere, kızartmalar, cipsler ve tüm çikolata ürünlerinin satışının yasak olduğu da hatırlatıldı.

Eğitim öğretim yılı boyunca sık sık denetimler yapılacağını bildiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Velilerimizin ve öğretmenlerimizin içi rahat olsun. Denetleme çalışmalarımız okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Çat kapı kantin denetimlerimiz sürüyor. Tavrımız net! Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Satışı yasak olan ürünleri tüketmemeleri ve hijyen kurallarına uygun gıdaları alabilmeleri adına Yalova Belediyesi daima sahada hazır olacak. Kimsenin endişesi olmasın” açıklamasında bulundu.