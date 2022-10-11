İhlas Haber Ajansı

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Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 2 araç hizmette alındı.


Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yeni alınan araçları inceledi. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Yalova'da, hizmetlerini daha etkin ve daha hızlı kullanabilmek adına Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 2 adet hizmet aracını belediye araç parkına dahil ettiklerini dile getiren Tutuk, “Göreve başladığımız günden bugüne mali disiplini sağlayarak ekipmanlarımızı ve araç filomuzu mümkün olan en üst seviyelere taşıdık. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz görevlerini etkin bir şekilde icra ediyor. Ancak ulaşım konusunda bazı eksikleri vardı. Belediye araç parkına dahil ettiğimiz 2 adet yeni hizmet aracı ile çalışmalarını daha etkin şekilde yürütebilecekler. Yalova'mıza ve belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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