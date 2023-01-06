Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden 2022'de bin 858 denetim

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2022'de bin 858 denetim geçekleştirirken 7 bin 348 şikayeti de değerlendirdi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında açıklama yapıldı. 2022 yılında özellikle fahiş fiyat uygulaması ve servis araçları denetimlerine ağırlık verildi. Ekipler yıl boyunca 342 iş yeri, 60 fırın, 25 kantin, 215 market, 605 servis aracı, 113 minibüs ve 498 pazar yeri esnaf denetimi olmak üzere bin 858 kez denetleme yaptı. Yine 2022 yılında toplam 7 bin 348 şikayet değerlendirildi. Zabıta öğrencilere yönelik seminerler de düzenledi. Bilinçli tüketici isimli eğitimlerden toplam 500 kişi faydalandı. Ekipler, kaldırım işgaline yönelik denetimlerini de sürdürdü. Zabıta Müdürlüğü personeli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 5 okulda 500 öğrenciye bilinçli tüketici eğitimi verildi. Ekipler, öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirme eğitimleri 2022 yılı içinde de artarak devam edeceği bildirildi.

Müdürlük ayrıca kentteki bir çok kurumla çalışma gerçekleştirdi.