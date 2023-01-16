Yalova Belediyesinde 5 litre atık yağ getirene 1 litre ayçiçek yağı hediye

Yalova Belediyesi, çevre bilincini geliştirmek adına hayata geçirdiği proje çerçevesinde, "5 Litre Atık Yağ Getir 1 Litre Ayçiçek Yağı Götür" kampanyası başlattı.

Yalova Belediyesi, vatandaşların ve firmaların atık yağlarını lavaboya döküp atmamaları için düğmeye bastı. 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde başlatılan kampanya doğrultusunda; vatandaşlar evlerinde oluşan bitkisel atık yağları biriktirip, belirlenen teslimat noktalarına getirerek hem çevreye hem de geri dönüşüme katkı sağlayacak.

5 litre bitkisel atık yağa 1 litre ayçiçek yağı

1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini altını çizen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; başta insan sağlığına, çevreye ve ekonomiye zarar veren bitkisel yağ atıklarının toplanmasını teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattıklarını dile getirdi. Dere Mahallesi Muhtarlığında; Muhtar Faize Demir Kahraman, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emirhan Balkaya ve kampanyayı yürütecek personelle bir araya gelen Tutuk, ilk atık yağı teslim alarak duyarlı vatandaşa hediyesini takdim etti.

Toplanan yağlar ekonomiye kazandırılacak

Kampanya ile toplumda Sıfır Atık bilincinin oluşmasına katkı sağlanırken, aynı zamanda toplanan yağların ekonomiye geri kazandırılacağını ifade eden Tutuk, "Bu kampanyaya hep birlikte hassasiyet göstermeliyiz. Yalova'da birçok atık yağ toplama noktası oluşturduk. Bu alanlardan lisanslı atık yağ toplama firması tarafından atık yağlar toplanacaktır. Yalovalılar bu noktalara gidip 5 litre bitkisel atık yağlarını teslim ettiklerinde kendilerine 1 litre ayçiçek yağı hediye edeceğiz. Kampanyamıza destek veren, çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi.

14 noktada uygulama başladı

Proje çerçevesinde Yalova Bitkisel Atık Yağ Toplama Merkezleri; Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, YASMEK (Yalova Sanat ve Meslek Edinme Kursları), Bahçelievler Muhtarlığı, Dere Mahallesi Muhtarlığı, İsmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarlığı, Mustafa Kemal Paşa Muhtarlığı ve Engelsiz Kafe'de uygulamayı başlattı.