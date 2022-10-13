Yalova Belediyesi'nde 500 milyonluk dev projenin imzaları atıldı

Projede ilk kazma ekim ayı sonunda vurulacak.

Yalova Belediyesi tarafından şehrin içme suyu altyapısını yenileme çalışmaları çerçevesinde ilk etapta yapılması planlanan ana ishale hattı için geçtiğimiz mayıs ayında ihale süreci tamamlanmıştı. 500 milyon liraya mal olacak projenin finans ayağının da tamamlanmasının ardından belediye ve yüklenici firma arasında imza töreni düzenlendi.Yüklenici firma ekim ayı sonuna doğru Gökçe Barajı'ndan ilk kazmayı vurularak Çınarcık'tan Altınova'ya kadar uzanacak 70 hattın yapımına başlayacak.

“Yalova'nın kaybedecek 1 günü dahi yok”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova'nın kronikleşmiş ve uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını tek tek çözdüklerini ifade etti. Bir problemi daha Yalova gündeminden kaldıracaklarına değinen Tutuk, “İnşallah 1,5 yıl içinde hattı tamamlayarak hizmete alacağız. Yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak projenin finansı için yoğun bir çaba harcadık. Finans kuruluşlarıyla ve İller Bankası'yla sık sık görüşmeler gerçekleştirdik. Girişimler neticesinde kaynak sağlayarak bu sorunu da aştık. Finans sağlanması konusunda göreve geldikten sonra sağlamış olduğumuz mali disiplinin ve güvenin büyük etkisi oldu” dedi.

“Siyasi kaygı taşıyor olsaydık bu projeye başlamazdık”

İçme suyu hattı çalışmaları sırasında oluşacak olumsuzluklar nedeniyle seçim öncesi bu tarz projelerin risk taşıdığına da değinen Tutuk, şöyle konuştu:

“Genel seçimlere 1 yıldan az, yerel seçimlere de yaklaşık 1,5 yıl kaldı. Siyasi kaygı taşıyor olsaydık bu projeye başlamazdık. Ancak Yalova'nın geleceği için her türlü riski göğüslemeye hazırım. Ana hattın tamamlanmasının ardından şehir içinde 550 kilometrelik hattın yenilenmesini sağlayacağız. Çünkü Yalova'nın kaybedecek 1 günü dahi yok. Bu proje Yalova tarihinin en büyük projesi, dolayısıyla tarihi bir proje. Korkalar tarih yazamaz, o nedenle de ilk günden beri olduğu gibi Yalova için ama ya da, acaba, nasıl olur demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.”